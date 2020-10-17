«Химки» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
17 октября «Химки» примут «Спартак» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех химчан оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Поставить на обе забьют можно за 2.16, на пенальти — за 2.45.
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