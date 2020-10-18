«Аякс» — «Херенвен»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура Эредивизи сезона-2020/2021 «Аякс» — «Херенвен».

Ставка: «Аякс» забьёт в каждом тайме за 1.56.

«Всегда очень результативно. Всегда много голов. ТБ (3.5) можно было бы брать, если бы не одно но. «Аякс» в этот сезоне играет не очень результативно. Поэтому я бы не ставил на голы. Они даются команде с трудом.



Во встрече против «Гронингена» тоже было, прямо скажем, невесело. Отсутствие зрителей на трибунах дало о себе знать. «Аякс» проиграл матч, в котором 70% времени владел мячом. Поэтому на чью-либо победу здесь я бы не стал ставить. Потому что это было бы очень опасно, даже несмотря на то, что это чемпионат Голландии, даже несмотря на то, что это матч «Аякс» – «Херенвен».



Поставил бы на то, что «Аякс» забьет в обоих таймах. Команда создала достаточно моментов, чтобы забить в ворота «Гронингена», но им этого сделать не удалось. «Аякс», который не забивает в двух матчах подряд, – это очень редкая штука. Такое уже было в прошлом сезоне, но все же в этом году вряд ли произойдет».