Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Аякс» — «Херенвен»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

«Аякс» — «Херенвен»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура Эредивизи сезона-2020/2021 «Аякс» — «Херенвен».

Ставка: «Аякс» забьёт в каждом тайме за 1.56.

«Всегда очень результативно. Всегда много голов. ТБ (3.5) можно было бы брать, если бы не одно но. «Аякс» в этот сезоне играет не очень результативно. Поэтому я бы не ставил на голы. Они даются команде с трудом.

Во встрече против «Гронингена» тоже было, прямо скажем, невесело. Отсутствие зрителей на трибунах дало о себе знать. «Аякс» проиграл матч, в котором 70% времени владел мячом. Поэтому на чью-либо победу здесь я бы не стал ставить. Потому что это было бы очень опасно, даже несмотря на то, что это чемпионат Голландии, даже несмотря на то, что это матч «Аякс» – «Херенвен».

Поставил бы на то, что «Аякс» забьет в обоих таймах. Команда создала достаточно моментов, чтобы забить в ворота «Гронингена», но им этого сделать не удалось. «Аякс», который не забивает в двух матчах подряд, – это очень редкая штука. Такое уже было в прошлом сезоне, но все же в этом году вряд ли произойдет».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020