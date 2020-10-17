«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 17.10.2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

«Думаю, мы вряд ли увидим какую-то идеальную игру с одной и с другой стороны. Потому что очень много проблем. У «Арсенала» непонятно с Мустафи, непонятно Чемберсом, непонятно, что будет с Обамейянгом. Тирни – тоже под большим вопросом.



У «Сити» огромное количество проблем. Жезус и Агуэро так и не играют. С Рахимом Стерлингом непонятно. Кевин де Брюйне вообще не начнет играть в стартовом составе, и неясно, выйдет ли на поле. Короче, потерь огромное количество.



Думаю, что здесь будут довольно любопытные составы. Но они поддержат тенденцию. Потому что обе забьют – этот тот вариант, который обязательно фигурирует в матчах этих команд. В 6 из 7 встречах обязательно. Плюс довольно высокий % реализации в этом сезоне. Поэтому нас ждет обе забьют и ТБ (2.5)».