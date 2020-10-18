«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Валенсия».



Ставка: победа «Вильярреала» в 1-2 мяча за 2.20.

«Противостояние очень принципиальное, а в данном случае принципиально как никогда. Дело в том, что сейчас в «Вильярреале» накопилось такое количество футболистов и тренеров с опытом выступлений в «Валенсии», что особые счеты выйдут на важную роль.



Особенно это касается Дани Парехо, который в последние годы был капитаном «Валенсии» и любимцем болельщиков. Он вместе с Кокленом неожиданно оказался «Валенсии» не нужен, и перешел в «Вильярреал». Коклен, скорее всего, из-за повреждения не сыграет, а вот у Парехо мотивация на этот матч будет колоссальная. Вероятность того, что он фирменным ударом со штрафного он засадит в девятку ворот «Валенсии», достаточно велика.



Особое отношение к «Валенсии» будет и у Унаи Эмери – главного тренера «Вильярреала», который будет играть против своего клуба, с которым он вписал много славных страниц в историю «Валенсии».

Более высокое место «Вильярреала» в турнирной таблице, более качественная игра в этом сезоне и более качественный набор футболистов, лучшая сыгранность и высочайшая мотивация – все это должно помочь «Вильярреалу» в этом матче. Я думаю, что «подводники» на своем поле победят. Коэффициент на чистую победу «Вильярреала» не очень велик, поэтому я выберу другое предложение – победа «Вильярреала» с разницей 1 или 2 гола. Единственное, что не подойдет, так это крупная победа, но я думаю, что разгрома здесь не предвидится. Поставить на победу «Вильярреала» с разницей в 1-2 гола – это шикарное соотношение вероятности прохода и величины коэффициента.



Вариант осторожной ставки, которую я тоже могу порекомендовать, «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 1.5. В таком случае нас утроит любая победа «Вильярреала», где будет забито два гола, а также результативная ничья. Я думаю, что голов здесь будет много. Обе команды атакующие, с не идеально обороной. У «Вильярреала» все игры, кроме матча с «Атлетико» были верховыми, поэтому шансы на обилие голов здесь велики".