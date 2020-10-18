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ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура РПЛ

ЦСКА — «Динамо»: прогноз Александра Мостового на матч 11-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.46.

«После 10 туров ЦСКА сумел одержать шесть побед и один раз сыграл вничью, что принесло 19 очков и четвертое место. «Динамо» уступает хозяевам всего два очка и одну викторию, коих у бело-голубых пять.

Армейцы выигрывали в их встречах довольно давно – в апреле 2016 года, в тот день один единственный мяч забил Алексей Березуцкий. После этого две виктории на счету динамовцев и четыре матча завершились вничью.

У «Динамо» новый тренер – руководство сообщило о подписании контракта с Сандро Шварцем, который не сможет принять участия в матче. Бело-голубые пропустили меньше всех, но и забивали мало для приобретений на 80 миллионов евро.

Считаю, не известно в каком состоянии игроки вернуться из сборных, поэтому рискну и поставлю на ничью».

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