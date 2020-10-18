ЦСКА – «Динамо» Москва: прогноз Фёдора Канарейкина на московское дерби в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.



Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.52.

«Московское дерби, имеющее более чем 70-летнюю историю. Ожидаемая, долгожданная игра. Команды по очереди обыграли питерский СКА. В последних играх и те, и другие играют с хорошим настроением. У «Динамо» потихоньку поправляется Кагарлицкий. Нравится, как играл Тарасов. Что касается ЦСКА, то Окулов провел хорошую игру — и забивал, и зарабатывал удаления.



А в большинстве игроки ЦСКА традиционно сильны. Именно этот компонент принес успех в игре против СКА. Победить тогда было очень важно после серии поражений. Сейчас армейцы закрепят успех. Выбираю ставку победа ЦСКА в матче».