ЦСКА – «Динамо» Москва: прогноз Фёдора Канарейкина на московское дерби в КХЛ
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.52.
«Московское дерби, имеющее более чем 70-летнюю историю. Ожидаемая, долгожданная игра. Команды по очереди обыграли питерский СКА. В последних играх и те, и другие играют с хорошим настроением. У «Динамо» потихоньку поправляется Кагарлицкий. Нравится, как играл Тарасов. Что касается ЦСКА, то Окулов провел хорошую игру — и забивал, и зарабатывал удаления.
А в большинстве игроки ЦСКА традиционно сильны. Именно этот компонент принес успех в игре против СКА. Победить тогда было очень важно после серии поражений. Сейчас армейцы закрепят успех. Выбираю ставку победа ЦСКА в матче».
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