ЦСКА — «Динамо»: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.44 на московское дерби РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо».
Ставка: ничья за 3.44.
«Разница в таблице всего два очка в пользу ЦСКА. ЦСКА занимает третье место, а „Динамо“ на шестом.
Очень удачно команды сыграли в предыдущем туре до перерыва. У „Динамо“ была просто сенсационная победа над „Краснодаром“ 2:0, учитывая то, что тренер уволен, сейчас там исполняющий обязанности в ожидании приезда нового тренера Сандро Шварца. И вот победа над участником Лиги чемпионов 2:0.
ЦСКА на выезде с „Уралом“ в Екатеринбурге победил 2:0. Это тоже очень сильно. Два мяча были от молодых футболистов. Обе команды на подъеме. У „Динамо“ новый тренер уже появился, не будем углубляться в эту историю. Вы прекрасно знаете, кто он. К концу недели новый тренер уже подъедет и будет, видимо, руководить „Динамо“ в этой встрече.
У ЦСКА очевидно новая кровь. Мы видим, как молодые футболисты здорово себя проявляют в составе наших молодежных и юношеских команд. Они начинают играть важную роль в своем клубе.
В „Динамо“ придет новый тренер — это импульс и стимул. Чаще всего это ставит на удачу команды в ее первом матче под руководством нового тренера. Мне кажется, поймал кураж Шунин за счет великолепного матча в сборной. Думаю, это может продолжиться и в игре с ЦСКА.
Очень важно сказать о потерях. у ЦСКА не совсем ясная ситуация с коронавирусом Фернандеса, есть травмы Щенникова, Дивеева, Набабкина и до кучи Магнуссон дисквалифицирован. Самое время молодым проявлять себя.
У „Динамо“ есть своя дисквалификация — это Паршивлюк. Непонятна ситуация с Игбуном, он сломал два ребра на тренировке, но говорят, что он хорош по физической комплекции и очень быстро восстанавливается после травмы.
В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА — »Динамо" на поле ЦСКА выиграл «Динамо» 1:0. На поле «Динамо» была ничья 0:0.
Оборона, можно сказать, достаточно сильная у обеих команд по меркам нашей лиги. Итак, коса нашла на камень. Как импульс получает молодежь ЦСКА свой шанс, и как импульс для «Динамо» — новые тренер. Вот такое столкновение на армейской арене. В матче ЦСКА — «Динамо», думаю, будет ничья".
- 18 октября 2020
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