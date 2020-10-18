«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Астон Вилла».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.08.
«Астон Вилла» оказалась одним из двух клубов, сумевших пройти стартовых отрезок без потерь. Правда, у «Эвертона» на матч больше, поскольку игру «львов» против «Манчестер Сити» перенесли. Бирмингемцы разочаровали с «Шеффилд Юнайтед», где имели численное преимущество с 12-й минуты и оказались максимально близки к осечке.
Получили пенальти в свои ворота (спас Мартинес), ничего толком не создали в атаке, единственный гол затолкали после углового. К счастью, этого хватило (1:0). Зато дальше дело пошло. Уверенно раздавили новичка элитного дивизиона «Фулхэм» (3:0), а перед перерывом сотворили чудо.
Уничтожили на своём поле «Ливерпуль» — 7:2. Что это было и как стало возможным — непонятно. Даже со скидкой на кошмарную игру центрального защитника красных Джо Гомеса и стремительную деградацию вратаря Адриана, который заменяет травмированного Алисона. Самое прекрасное, что хозяева спокойно могли забить больше. Оборона действующего чемпиона позволяла.
Лезть в исход не рискнём. «Астон Вилла» сильно удивляет, но хочется сверить ощущения на дистанции. А вот голы тут должны быть. Соперники очень хороши на пространстве, вертикальные атаки у них в порядке. В игру «львов» прекрасно вписался Уоткинс, в полном порядке Грилиш, три голевые передачи успел отдать Джон Макгинн.
На классические «обе забьют» дают скромный коэффициент 1.60, придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за 2.08 и 1Х + обе забьют за 2.05. «Лестер» пока стабильно пробивает планку тотала, а после событий прошлого тура мотивация у Варди будет запредельной".
- 18 октября 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15