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«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ

«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.08.

«Астон Вилла» оказалась одним из двух клубов, сумевших пройти стартовых отрезок без потерь. Правда, у «Эвертона» на матч больше, поскольку игру «львов» против «Манчестер Сити» перенесли. Бирмингемцы разочаровали с «Шеффилд Юнайтед», где имели численное преимущество с 12-й минуты и оказались максимально близки к осечке.

Получили пенальти в свои ворота (спас Мартинес), ничего толком не создали в атаке, единственный гол затолкали после углового. К счастью, этого хватило (1:0). Зато дальше дело пошло. Уверенно раздавили новичка элитного дивизиона «Фулхэм» (3:0), а перед перерывом сотворили чудо.

Уничтожили на своём поле «Ливерпуль» — 7:2. Что это было и как стало возможным — непонятно. Даже со скидкой на кошмарную игру центрального защитника красных Джо Гомеса и стремительную деградацию вратаря Адриана, который заменяет травмированного Алисона. Самое прекрасное, что хозяева спокойно могли забить больше. Оборона действующего чемпиона позволяла.

Лезть в исход не рискнём. «Астон Вилла» сильно удивляет, но хочется сверить ощущения на дистанции. А вот голы тут должны быть. Соперники очень хороши на пространстве, вертикальные атаки у них в порядке. В игру «львов» прекрасно вписался Уоткинс, в полном порядке Грилиш, три голевые передачи успел отдать Джон Макгинн.

На классические «обе забьют» дают скромный коэффициент 1.60, придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за 2.08 и 1Х + обе забьют за 2.05. «Лестер» пока стабильно пробивает планку тотала, а после событий прошлого тура мотивация у Варди будет запредельной".

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«Лестер» много забивает и пропускает, а «львы» в прошлом туре отгрузили семёрку «Ливерпулю».
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