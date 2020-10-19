Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Верона» — «Дженоа»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Италии 19.10.2020

«Верона» — «Дженоа»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата Италии 19.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Дженоа».

Ставка: победа «Вероны» за 1.90.

«Дженоа» в первом туре сумел дома разгромить новичка Серии А «Кротоне» со счётом 4:1. Хотя выглядели соперники сопоставимо. Зато во втором команда отправилась в гости к «Наполи» и проиграла. Неаполитанцы были неумолимы и закинули шесть безответных мячей в ворота гостей.

В третьем туре «грифоны» сыграть не успели – матч третьего тура с «Торино» был перенесён из-за 22 положительных тестов на COVID-19 в клубе. А потому последним официальным поединком для команды из Генуи стала игра второго тура. То есть пауза составила три недели.

Благодаря этому перерыву часть игроков вернулась в обойму, но едва ли этого будет достаточно. Должной игровой практики не было, наиграть на очки в гостях у «Вероны» будет невероятно тяжело. Главный тренер жёлто-синих Иван Юрич наверняка сумеет воспользоваться кризисом соперника. Элдор Шомуродов провёл несколько тренировок на новом месте и готов дебютировать за генуэзцев, но вряд ли первый матч в Серии А обернётся для него успехом.

В прошлом сезоне «мастифы» на своём поле отбирали очки у «Аталанты» и «Интера», а также обыгрывали «Ювентус». На наш взгляд, теперь они тоже сумеют набрать три очка. Мы бы проверили лобовую победу хозяев в предстоящем поединке за коэффициент 1.90".

«Верона» — «Дженоа». Прогноз: дебют Шомуродова в чемпионате Италии обернётся кошмаром
«Грифоны» долго сидели без игровой практики, а соперник не самый приятный.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020