«Верона» — «Дженоа». Прогноз: дебют Шомуродова в чемпионате Италии обернётся кошмаром

19 октября «Верона» примет «Дженоа» в матче 4-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Верона» — «Дженоа» 19 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Верона» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Верона» — «Дженоа» (19.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только в ноябре. Игроки вернулись в клубы, совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Но перед этим – ещё один тур в национальных первенствах.

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Итальянская Серия А набирает обороты. Завершить программу 4-го тура 19 октября выпала честь «Вероне» и «Дженоа», все остальные управились ещё на выходных. Встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне.



«Верона» за три сыгранных тура сумела набрать шесть из девяти возможных очков. Правда, в первом туре ей засчитали техническую победу над «Ромой». Матч был сыгран. Завершился даже нулевой ничьей. Но в составе римлян вышел игрок, который не был заявлен должным образом, что карается по регламенту.



Далее последовала победа с минимальным счётом над скромным «Удинезе», а затем поражение с тем же счётом от «Пармы», которая тоже выступает не лучшим образом в последнее время. Впрочем, любопытно здесь то, что во всех случаях «мастифы» выглядели хуже своих оппонентов.

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«Дженоа» в первом туре сумел дома разгромить новичка Серии А «Кротоне» со счётом 4:1. Хотя выглядели соперники сопоставимо. Зато во втором команда отправилась в гости к «Наполи» и проиграла. Неаполитанцы были неумолимы и закинули шесть безответных мячей в ворота гостей.



В третьем туре «грифоны» сыграть не успели – матч третьего тура с «Торино» был перенесён из-за 22 положительных тестов на COVID-19 в клубе. А потому последним официальным поединком для команды из Генуи стала игра второго тура. То есть пауза составила три недели.

Благодаря этому перерыву часть игроков вернулась в обойму, но едва ли этого будет достаточно. Должной игровой практики не было, наиграть на очки в гостях у «Вероны» будет невероятно тяжело. Главный тренер жёлто-синих Иван Юрич наверняка сумеет воспользоваться кризисом соперника. Элдор Шомуродов готов дебютировать за генуэзцев, но вряд ли первый матч в Серии А обернётся для него успехом.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.

В прошлом сезоне «мастифы» на своём поле отбирали очки у «Аталанты» и «Интера», а также обыгрывали «Ювентус». На наш взгляд, теперь они тоже сумеют набрать три очка. Мы бы проверили лобовую победу хозяев в предстоящем поединке за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Дженоа» 19 октября 2020 года

У «Дженоа» серьёзные кадровые проблемы из-за COVID-19. При этом три недели не было игровой практики. «Верона» на своём поле не даёт вздохнуть никому, в прошлом сезоне обыгрывала даже «Ювентус». На наш взгляд, стоит проверить лобовую победу хозяев. Элдор Шомуродов пока вряд ли готов на 90 минут, а ряд футболистов основы недавно вышел с карантина и только набирает форму.



Ставка: победа «Вероны» за 1.90.