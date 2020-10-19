«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».



Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.72.



«С моей точки зрения, это очень тяжёлый матч для прогноза. Сейчас и те, и другие испытывают огромные трудности по ходу чемпионата. Если «барсы» хотя бы у «Амура» два очка отняли, победив 4:0, но проиграв при этом целый ряд других встреч, то сибиряки не знают слово «победа» уже достаточно давно, матчей пять уж точно, порой уступая с очень обидными счетами в тех поединках, где они обязаны были брать хотя бы одно очко.



Думаю, в нашей сегодняшней встрече коллектив из Новосибирска наконец-то одержит победу, а гости ещё немного погрустят. Мы вправе ожидать прямой и интересной игры. Считаю, хозяевам вполне достаточно будет преимущества в одну шайбу. Но его главное не потерять и довести дело до первой после огромного перерыва победы.



Сибирякам надо что-то делать со своим вратарём, уж очень плохо он играет. Во всех смыслах на ногах не держится. У казанцев своих проблем тоже навалом, они меняют состав и поэтому, скорее всего, очень серьёзно подсели.



Матч принципиальный. Если «Сибирь» побеждает, то выходит из своей ямы, ловушки. Кризис небольшой закончится. А дальше посмотрим уже, как дела пойдут. Они ведь почти все свои матчи проигрывали с минимальными счетами — как правило, в одну шайбу всего. Обидно же. А если себя еще и финские хоккеисты проявят, то вообще все хорошо будет у них.



Матч нас ждёт непредсказуемый, поэтому дело может дойти до дополнительного времени. Очень трудно предсказать, какими будут стартовые составы. Проблемы, болезни сейчас у многих, но от этого тоже многое зависит. У Казани звенья меняются, а «Сибири» деваться просто некуда уже. Финны у них не в той форме, в которой их хотели бы видеть», — сказал Кожевников.

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