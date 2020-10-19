«Лидс» – «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.80.



«Лидс», конечно, в полном порядке. Только подумать – новичок Премьер-лиги забивает три «Ливерпулю», четыре «Фулхэму», переигрывает по всем параметрам «Манчестер Сити»… Сложно не восхищаться тем, что делает с командой Марсело Бьельса.



«Вулверхэмптон» же на старте сезона совсем не феерит, более того — не производит впечатления команды, которая получает удовольствие от футбола. Возможно, даёт о себе знать позднее завершение прошлого сезона, к тому же на минорной ноте – поражение от «Севильи» в полуфинале Лиги Европы. Да и Нуну Санту, видимо, стоит переосмыслить то, что он делает с игроками в плане как психологии, так и тактики.



Не уверен, что получится искромётная игра. «Вулверхэмптон» умеет играть против дерзких, атакующих команд, поэтому «Лидс» на рожон лезть не будет. Скорее всего, получится 90-минутная тактическая дуэль с периодическими взрывами. Предположу, что хозяева здесь как минимум не проиграют», — сказал Петросьян.

«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Хименеса и Адаму Траоре постигнет участь Гвардиолы «Лидс» забил девять голов в четырёх турах АПЛ. То ли ещё будет.