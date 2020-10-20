«Динамо» Киев — «Ювентус»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус». Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Поставить на ничью предлагают за 3.34.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

На пенальти дают 3.00, на удаление — 3.80, на гол в первые 15 минут — 3.50.