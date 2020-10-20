Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ренн» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале

«Ренн» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
Ставки / Прогнозы 0

20 октября «Краснодар» встречается с «Ренном» в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Букмекеры не уверены, что матч группы E «Ренн» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.86, на пенальти дают 2.90, на удаление — 3.80.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ
В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020