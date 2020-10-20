«Ренн» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале

20 октября «Краснодар» встречается с «Ренном» в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.
Букмекеры не уверены, что матч группы E «Ренн» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.86, на пенальти дают 2.90, на удаление — 3.80.
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