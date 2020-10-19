«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ

20 октября «Краснодар» сыграет с «Ренном» в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» 20 октября

Букмекеры не уверены, что матч группы E «Ренн» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» (20.10.2020)

Дождались! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно остались позади. Национальные первенства отошли в сторонку и не будут мешать еврокубкам. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30%.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов. Среди прочих 20 октября в группе E французский «Ренн» на стадионе «Роазон Парк» примет российский «Краснодар». Встреча, которую смогут посетить до 5000 фанатов, стартует в 22:00 мск.



Помимо французов в группу к краснодарцам попали английский «Челси» и испанская «Севилья». Соперники с большим еврокубковым опытом и завсегдатаи верхних частей турнирных таблиц АПЛ и Примеры соответственно. «Ренн» на их фоне выглядит скромно, однако недооценивать его никак нельзя.



Красно-чёрные по итогам прошлого усеченного сезона Лиги 1 заняли третье место, а теперь доказывают, что вполне заслуженно попали в еврокубки. После семи туров в новом сезоне они с 15 баллами замыкают тройку лидеров чемпионата Франции. При этом удалось ни разу не проиграть.

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Состав изменился не сильно. Отдельно стоит выделить переезд сенегальского голкипера Эдуарда Менди в «Челси». Зато удалось арендовать у «Ювентуса» Даниэле Ругани. Защитник даже успел дебютировать в прошлом матче с «Дижоном». Встреча завершилась вничью 1:1, но надо сказать, что у «Ренна» отсутствовали некоторые ключевые игроки.



За семь туров в новом сезоне красно-чёрные сумели забить 15 голов, что для низовой французской лиги очень неплохо. Больше голов забил лишь гегемон «ПСЖ» – 16. А пропускает российский клуб по-прежнему достаточно, так что отыграть на ноль едва ли удастся.



«Краснодар» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги стабильностью похвастаться не может. В 11 турах получилось набрать 18 очков, что соответствует седьмому месту в турнирной таблице. Случилось пять побед, три ничьи и три поражения.

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Зато с результативностью у подопечных Мурада Мусаева всё в полнейшем порядке. Они забили 15 мячей в шести предыдущих играх. В последнем случае удалось на своём поле обыграть казанский «Рубин» со счётом 3:1. В общем и целом — по делу. Прогрелись после международной паузы, укрепили уверенность в своих силах. Надо сказать, что Мурад Мусаев не постеснялся использовать ротацию.

Ряд лидеров удалось поберечь, а это всегда важно при плотном графике. Теперь переключаемся на Лигу чемпионов. «Быкам» предстоит выезд к «Ренну». Французы не проигрывают в Лиге 1 дома уже семь матчей подряд, добыв на этом отрезке пять побед. Обыграть их будет очень непросто: команда неприятная, много не пропускает, да ещё и усилилась на флажке трансферного окна.

Удалось, например, арендовать двух футболистов у итальянских топ-клубов — большинство СМИ сделали акцент на Ругани, однако помимо него удалось заполучить Энрике Далберта. Также купили 18-летнего нападающего из Бельгии Жереми Доку за очень серьёзную сумму. Французский клуб всерьёз рассчитывает побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов и солидные призовые от УЕФА.

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Однако дать бой у краснодарцев есть все шансы. С составом порядок, большинство лидеров на месте. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.81. Атака у красно-чёрных мощная, но с обороной сейчас не всё так гладко: восемь пропущенных и всего один «сухой» матч. А трансферы французов состоялись совсем недавно, то есть говорить о какой-то сыгранности не приходится. Это рискует проявиться в обороне. Ждём чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» 20 октября 2020 года

Краснодарцам будет очень тяжело в гостях у «Ренна», французский клуб обучен и здорово играет на своём поле. Однако навязать борьбу «Краснодар» вполне может. У французов не все так гладко с обороной после ухода вратаря Эдуарда Менди в «Челси», а у подопечных Мурада Мусаева проблем с результативностью нет. Пожалуй, на голы в обе стороны мы вправе рассчитывать.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.81.