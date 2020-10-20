«Зенит» — «Брюгге»: ставка Дмитрия Егорова на встречу Лиги чемпионов

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Брюгге».



Ставка: победа «Зенита» за 1.70.



«Если честно, раньше я бы поставил на «Брюгге». У «Зенита» нет Малкома, устал Дзюба и не очень бодр после травмы Азмун.



«Брюгге» же в последних матчах просто давил соперников. Забил, например, «Зюльте-Варегему» аж 6.



Но тут подоспели случаи заражения COVID вратаря, защитника и форварда. Команда проходит тесты и на нервах играет вничью со «Стандардом», толком не владея инициативой.



Исходя из этих проблем и возможности дополнительного заражения, я выбираю спокойную, чистую победу «Зенита» безо всяких фор.



Тем более и Дзюбе дали отдохнуть тайм, и Вендел должен освоиться, да и трибуны помогут. Если не побеждать ослабленный «Брюгге» в ЛЧ, то зачем тогда это всё, «Газпром», — сказал Егоров.

«Зенит» — «Брюгге». Прогноз: Дзюба и Азмун начнут в Лиге чемпионов с победы в Петербурге Основной голкипер бельгийцев Симон Миньоле заразился коронавирусом.