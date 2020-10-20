«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Брюгге».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.22.



«Впервые в истории российская команда сыграет в 1-м туре группового этапа дома. Эта честь выпала «Зениту» благодаря наличию крыши на его стадионе.



Питерцы более чем уверенно играют в родных стенах в этом сезоне. Даже когда в соперниках не «Сочи». На данный момент у них пять побед из пяти, причём в каждой из игр они забивали минимум дважды.



У Семака собралась солидная команда и, что немаловажно, длинная и качественная «скамейка». В последнем туре, например, у него и на поле вышла почти основа, и на замене сидели Дзюба, Мостовой, Сутормин, Оздоев, Жирков и новичок Вендел.



Думаю, «Зенит» здесь сыграет максимально задорно с боевым настроем и с должной концентрацией.



«Брюгге» — крепкая, но средняя по уровню команда. Она, конечно, будет упираться и дерзить, но за счёт более высокого класса исполнителей хозяева должны здесь побеждать. Особенно с учётом того факта, что из-за коронавируса у бельгийцев может выйти наполовину резервный состав», — сказал Петросьян.

«Зенит» — «Брюгге». Прогноз: Дзюба и Азмун начнут в Лиге чемпионов с победы в Петербурге Основной голкипер бельгийцев Симон Миньоле заразился коронавирусом.