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«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ

«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Брюгге».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.22.

«Впервые в истории российская команда сыграет в 1-м туре группового этапа дома. Эта честь выпала «Зениту» благодаря наличию крыши на его стадионе.

Питерцы более чем уверенно играют в родных стенах в этом сезоне. Даже когда в соперниках не «Сочи». На данный момент у них пять побед из пяти, причём в каждой из игр они забивали минимум дважды.

У Семака собралась солидная команда и, что немаловажно, длинная и качественная «скамейка». В последнем туре, например, у него и на поле вышла почти основа, и на замене сидели Дзюба, Мостовой, Сутормин, Оздоев, Жирков и новичок Вендел.

Думаю, «Зенит» здесь сыграет максимально задорно с боевым настроем и с должной концентрацией.

«Брюгге» — крепкая, но средняя по уровню команда. Она, конечно, будет упираться и дерзить, но за счёт более высокого класса исполнителей хозяева должны здесь побеждать. Особенно с учётом того факта, что из-за коронавируса у бельгийцев может выйти наполовину резервный состав», — сказал Петросьян.

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Основной голкипер бельгийцев Симон Миньоле заразился коронавирусом.
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