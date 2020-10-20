«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура группового этапа ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе F Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Брюгге».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.22.
«Впервые в истории российская команда сыграет в 1-м туре группового этапа дома. Эта честь выпала «Зениту» благодаря наличию крыши на его стадионе.
Питерцы более чем уверенно играют в родных стенах в этом сезоне. Даже когда в соперниках не «Сочи». На данный момент у них пять побед из пяти, причём в каждой из игр они забивали минимум дважды.
У Семака собралась солидная команда и, что немаловажно, длинная и качественная «скамейка». В последнем туре, например, у него и на поле вышла почти основа, и на замене сидели Дзюба, Мостовой, Сутормин, Оздоев, Жирков и новичок Вендел.
Думаю, «Зенит» здесь сыграет максимально задорно с боевым настроем и с должной концентрацией.
«Брюгге» — крепкая, но средняя по уровню команда. Она, конечно, будет упираться и дерзить, но за счёт более высокого класса исполнителей хозяева должны здесь побеждать. Особенно с учётом того факта, что из-за коронавируса у бельгийцев может выйти наполовину резервный состав», — сказал Петросьян.
- 20 октября 2020
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 19 октября 2020
-
20:00