«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Дмитрия Симонова на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Зенит» — «Брюгге».



Ставка: победа «Зенита» за 1.75.



«Зенит» выглядит фаворитом встречи. Вот причины.



1. «Брюгге» потерял перед матчем трёх игроков: это вратарь Миньоле, центральный защитник Коссуну и форвард Крменчик. Остальные вроде бы здоровы, но отсутствие основного голкипера — всегда стресс. Двое других тоже важные игроки для команды. Так что ситуация неприятная и нервная для гостей.



2. «Зенит» получил идеального соперника перед Лигой чемпионов — «Сочи». Это позволило сэкономить силы и частично предоставить паузу ряду важных игроков — к примеру, Дзюбе, Жиркову и Оздоеву. Безусловно, у хозяев тоже есть серьёзные потери — Малком травмирован, а Дуглас дисквалифицирован. Но состав позволяет это компенсировать. Больше того, Малком не впечатляет в текущем сезоне, и, возможно, его отсутствие — даже в какой-то мере плюс, как бы это нелепо ни звучало в адрес игрока за 40 миллионов евро.



3. У «Зенита» всё стоит на кону. В этом сезоне мерило успеха для сине-бело-голубых — только Лига чемпионов. Она определит дальнейшую судьбу Семака, его штаба и в целом этого варианта команды. Даже календарь построен во всех смыслах оптимально. Настрой на первый матч — сумасшедший, и все игроки будут мотивированы до предела, они понимают уровень ответственности. И когда ещё набирать три очка, как не дома против объективно слабейшего (пусть и не слабого в принципе) соперника по группе, да ещё и поражённого коранавирусом.



«Зенит» просто обязан выигрывать. Верю в ребят! Даже вопреки тому, что «Брюгге» в последний раз проигрывал на выезде аж в феврале — в поединке с «Манчестер Юнайтед», — сказал Симонов.

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