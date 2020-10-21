«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: ТМ 3 за 2.20.
«Матч, который, я думаю, для «Локомотива» должен определить весь настрой клуба на Лигу чемпионов. Но явным фаворитом букмекеры видят австрийскую команду.
Но я всё-таки думаю, что нужно исходить не из того, кто матч выиграет. Я практически уверен, что «Локомотив» будет играть закрыто, на контратаках. Возможно, «Локомотив» будет памятовать о том, как сложилась для него стартовая игра Лиги чемпионов год назад. Тогда соперник был другой — «Байер» из Леверкузена.
Я не предвижу большое количество мячей в этом матче. Хотя «РБ Зальцбург» довольно результативная команда. Но я думаю, что много забить не должны. «Локомотив» упрется, при этом сам много не забьет. Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей», — сказал Андронов.
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