«Манчестер Сити» — «Порту»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Порту».
Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.80.
«Манчестер Сити» сыграет 21 октября с португальским «Порту». В родных стенах гости могли бы потерпать нервы фавориту и зарубиться за очки, а на выезде будет сложнее. Тем не менее интрига может появиться.
«Синие» в этом году пытаются исправить вторую строчку в английской Премьер-Лиге на первую, правда даже после победы над лондонским «Арсеналом» идут лишь 11-и в турнирной таблице. В еврокубках команда никак не может добиться успеха, так и в августе она вылетела от французского «Лиона».
На мой взгляд, английская команда с таким составом просто не может себе позволить терять очки в групповой стадии, пусть и нескольких футболистов не будет. Хозяева постепенно набирают кондиции, нужно приходить в тонус перед важными матчами АПЛ, в том числе за счет еврокубковых поединков.
«Драконы» периодически доставляют проблемы сильнейшим клубам Европы, правда преимущественно делают это в Португалии. Во внутреннем первенстве они стали чемпионами, но никаких трансферных усилений не последовало, лишь ушла часть основных футболистов. Недавно португальцы даже «Маритиму» (2:3) проиграли.
По моему мнению, на выезде у гостей нет абсолютно никаких шансов и очки заработать в первом туре не удастся, лучше готовиться к Примейре, где дела также идут не лучшим образом. Слишком большая пропасть между сегодняшними соперниками», — сказал Павлюченко.
- 21 октября 2020
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:15