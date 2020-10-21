«Манчестер Сити» — «Порту»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Порту».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.80.



«Манчестер Сити» сыграет 21 октября с португальским «Порту». В родных стенах гости могли бы потерпать нервы фавориту и зарубиться за очки, а на выезде будет сложнее. Тем не менее интрига может появиться.



«Синие» в этом году пытаются исправить вторую строчку в английской Премьер-Лиге на первую, правда даже после победы над лондонским «Арсеналом» идут лишь 11-и в турнирной таблице. В еврокубках команда никак не может добиться успеха, так и в августе она вылетела от французского «Лиона».



На мой взгляд, английская команда с таким составом просто не может себе позволить терять очки в групповой стадии, пусть и нескольких футболистов не будет. Хозяева постепенно набирают кондиции, нужно приходить в тонус перед важными матчами АПЛ, в том числе за счет еврокубковых поединков.



«Драконы» периодически доставляют проблемы сильнейшим клубам Европы, правда преимущественно делают это в Португалии. Во внутреннем первенстве они стали чемпионами, но никаких трансферных усилений не последовало, лишь ушла часть основных футболистов. Недавно португальцы даже «Маритиму» (2:3) проиграли.



По моему мнению, на выезде у гостей нет абсолютно никаких шансов и очки заработать в первом туре не удастся, лучше готовиться к Примейре, где дела также идут не лучшим образом. Слишком большая пропасть между сегодняшними соперниками», — сказал Павлюченко.

«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз: Гвардиолу, Стерлинга и Агуэро не остановит даже Пепе За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.