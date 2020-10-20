«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз: Гвардиолу, Стерлинга и Агуэро не остановит даже Пепе

21 октября «Манчестер Сити» примет «Порту» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех португальцев оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Порту» 21 октября

Букмекеры считают, что матч группы С «Манчестер Сити» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Порту» (21.10.2020)

Дождались! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно остались позади. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30% от вместимости арены.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Например, среди прочих 21 октября в группе С английский «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере примет португальский «Порту». Их встреча стартует в 22:00 мск.



Пепу Гвардиоле и его команде повезло. После апелляции Спортивный арбитражный суд отменил еврокубковый бан и сократил изначальный штраф. А это значит, что именитый испанский специалист в очередной раз поборется за «ушастый» кубок. Пока, правда, похвастать совсем нечем.



Хотя букмекеры вновь считают его коллектив главным претендентом на итоговый триумф. Состав у «горожан» крепчает с каждым сезоном. В трансферное окно удалось заполучить двух молодых центральных защитников Аке и Диаша и правого вингера Феррана Торреса. Троица новичков, к слову, уже успела удачно дебютировать за команду.

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Правда, стартовал «Манчестер Сити» в АПЛ не так уж здорово. На четыре сыгранных матча пришлись две победы, одна ничья и одно поражение. Соперники тут, конечно, были крепкие, но семью пропущенными голами суммарно едва ли можно похвастаться. Да и потеря очков с «Лидсом» тоже не красит вице-чемпиона Англии, а ведь там спокойно могли и проиграть.



Впрочем, в последнем матче команда Пепа Гвардиолы сумела обыграть с минимальным счётом одного из текущих лидеров лондонский «Арсенал». Испанец использовал нетипичную для себя схему 3-1-4-2 и сохранил ворота нетронутыми. Хотя вполне вероятно, что в предстоящем поединке с португальцами он вернётся к проверенной 4-3-3.



«Порту» тоже стартовал в родном чемпионате Португалии неоднозначно. В первых двух турах получилось одержать две победы с общим счётом 8:1, однако в следующих двух турах было набрано всего лишь одно очко. После четырёх туров команда отстаёт от лидирующей «Бенфики» на пять баллов.

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Сперва «драконы» уступили на своём поле скромному «Маритиму» (2:3), а затем на выезде упустили победу над «Спортингом» в концовке (2:2). Пять пропущенных за две встречи наверняка заставят главного тренера Сержиу Консейсау задуматься.



Понятно, что на своём поле «Манчестер Сити» будет фаворитом. Всё же разница в классе команд заметна, да и вдали от дома всегда играть тяжело. Гвардиола не сможет рассчитывать на свою основную движущую силу — Кевина Де Брёйне, тот всё ещё залечивает травму. Но матч с «Арсеналом» показал, что подменить бельгийца есть кому. При этом после долгого отсутствия в строй вернулся Серхио Агуэро.



«Горожане» отлично играют на «Этихаде». За 13 последних домашних игр в АПЛ у них 11 побед. Единственное поражение пришлось на недавнюю игру с «Лестером» (2:5), но тут надо бы сказать, что в ворота Эдерсона назначили три пенальти.

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Так что ждём уверенной победы англичан. Оформить один гол «Порту», конечно, может, оборона у хозяев стабильностью пока не выделяется. Но на большее рассчитывать будет трудно. Можно проверить ставку П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.65.



Также интересно выглядит ставка тотал голов «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1 мяча за коэффициент 1.79. Пять из семи своих мячей клуб забил в первых половинах встреч. Скорее всего, откладывать в долгий ящик он не будет и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Порту» 21 октября 2020 года

«Манчестер Сити» выглядит предпочтительнее: состав гораздо внушительнее, на скамейке вариантов больше. Да и о факторе родного поля забывать не стоит. Ждём от англичан мощного старта и уверенной победы. Неудачный отрезок затянулся, долгожданный старт в Лиге чемпионов — отличная возможность начать с чистого листа.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.65.