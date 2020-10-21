«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов в Австрии

Известный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура в группе A Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Зальцбург» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«Зальцбург» — весёлая команда, в подавляющем большинстве матчей которой играют ТБ (2.5) и, чуть реже, «обе забьют». В этом плане смущает «низ», но если вспомнить прошлый сезон, то «Локомотив» поражал ворота соперников и играл ТБ (2.5) в гостях у «Ювентуса» и «Байера». «Зальцбург» пропускал во всех трёх домашних играх группового этапа ЛЧ: от «Генка», «Наполи» и «Ливерпуля». Думаю, что и сейчас хозяева забьют априори, а «Локо» хотя бы раз отличится. Марко Николича ругают за монотонный и скучный оборонительный стиль, но при этом его команда забивала мячи в 9 из 11 сыгранных туров РПЛ. С появлением Зе Луиша атакующий потенциал «железнодорожников» вырос.



Если ставка «обе забьют» кажется мне достаточно надёжной, то мой второй выбор более рискованный. Считаю, что Николич на самом деле сильный (по определённым меркам) тренер и выстроит игру так, что «Локомотив» не будет уничтожен австрийским клубом, пусть даже тот и силён как в быстрых, так и в позиционных атаках. На мой взгляд, «Локо» способен качественно обороняться в гостях и удивить своих хейтеров, зацепив в Зальцбурге очки. Ну или как максимум уступить в равной борьбе с разницей в один мяч, не более», — сказал Симонов.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.