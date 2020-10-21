«Аякс» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Аякс» – «Ливерпуль» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 2.17.



«Все ждут от этого матча настоящего буйства атакующего футбола! А я вот совсем не уверен, что здесь будет сумасшедшая заруба. «Ливерпуль» потерял ван Дайка, это должно заставить гостей играть более спокойно. Голландец за счёт своих личных качеств мог компенсировать некоторые огрехи в обороне. Теперь же придётся действовать с большей оглядкой на собственные ворота. Также у мерсисайдцев плохие результаты в последних выездных матчах Лиги чемпионов.



Вообще, у меня есть ощущение, что подопечные Клоппа попытаются в этот раз сыграть от соперника. Хватит ли у «Аякса» пороху, чтобы навязать гостям равную борьбу, я не уверен. Поэтому тут можно попробовать взять низ. Например, меньше трёх, почему нет», — сказал Дементьев.

«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз: Промес, Блинд и Тадич шокируют чемпиона Англии в Амстердаме Мерсисайдцы остались без Алисона и ван Дейка, да ещё и Матип рискует не сыграть.