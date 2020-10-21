«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе D Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мидтьюлланн» — «Аталанта».



Ставка: ТБ 3 за 1.70.



«Этот матч, кажется, про голы. У датчан динамичная, атакующая команда с быстрыми флангами. Они умеют играть без мяча и хороши в контратаках. Именно так они проходили и «Янг Бойз», и пражскую «Славию», оба раза не являясь фаворитами.



«Аталанта» же по-прежнему одна из самых атакующих команд Европы. Она регулярно идет вперед большими силами и регулярно же позволяет это делать соперникам. В новом сезоне в матчах Серии А с их участием забивалось, например, шесть, пять, семь и пять мячей. И в каждой игре проходил вариант «обе забьют».



Понятно, что уровень исполнителей у бергамасков выше, но у датчан тоже есть интересные ребята, которые захотят о себе заявить на высоком уровне», — сказал Петросьян.

«Мидтьюлланн» — «Аталанта». Прогноз: Пашалич и Гомес покажут Миранчуку, что делать в ЛЧ «Аталанта» забила 14 голов за четыре тура в Серии А.