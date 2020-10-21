«Витязь» — «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Салават Юлаев».
Ставка: ничья в основное время за 4.20.
«Подольчане на выезде уступили СКА — 1:5. Юлаевцы тоже путешествуют по нашей стране. Приехали в Сочи и обыграли со счётом 2:0 одноименный клуб. Подмосковный коллектив устал после поездки, а уфимцы на подъёме, на кураже, вот на «Салават» и поставлю. Они победят с разницей в одну шайбу и, быть может, в дополнительное время либо в серии буллитов.
Хозяева после крупного поражения будут играть от ножа. От Санкт-Петербурга до Подольска не такое уж и большое расстояние. Дома они хорошо выглядят, плюс команда соберётся, однако всё равно не сможет решить вопрос в свою пользу. Думаю, сил на то, чтобы победить, в этом матче у них не будет.
«Юлаевцы» посильнее, они отошли от своих проблем и болезней, уж за неделю точно, все основные игроки в строю. Иностранное звено «Салавата Юлаева» в полном порядке. Предположу, что основное время матча закончится вничью, но в итоге победу одержат гости», — сказал Кожевников.
- 21 октября 2020
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