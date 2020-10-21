«Бавария» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Атлетико» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1 за 2.22.



«Бавария» мощная, классная, но всё-таки сейчас она не на пике. Пик был во время доигрывания Лиги чемпионов. Сейчас с «Баварией» всё-таки можно как-то соперничать, доставлять ей реальные проблемы. Посмотрите на этот сезон. Редкий случай, когда «Бавария» выигрывает без труда. Таких матчей было несколько — с «Шальке», с «Арминией». С «Севильей» в Суперкубке было трудно, пропустили гол, могли получить и ещё на последней минуте. С Дортмундом в Суперкубке Германии пропустили два. Проиграли «Хоффенхайму» — 1:4, еле-еле вырвали победу у «Герты» дома — 4:3. В обороне очевидные проблемы у «Баварии».



«Атлетико» очень сильно изменился по персоналиям за последние два года, но сейчас есть Суарес, находящийся в прекрасной форме. Думаю, он покажет себя и в этом матче. «Атлетико» грамотно выстроит игру на контратаках и обязательно будет иметь шансы, чтобы забить.



Я бы поставил на то, что «Атлетико» забьёт больше одного мяча. Вполне по силам команде Симеоне забить и два гола. Класс в атаке есть, а моменты «Бавария» предоставляет», — сказал Титов.

«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера Во всех предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх мячей.