«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мидтьюлланн» — «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» за 1.53.



«На выходных «Аталанта» получила мощную оплеуху в Неаполе – 0:4 после первого тайма. И хоть команда из Бергамо доиграла до привычной для любого матча «Аталанты» ставки «обе забьют», но реабилитироваться за кошмарный первый тайм в игре с «Наполи» ещё не успела. Придётся делать это в Дании. Разница в классе соперников тут очень велика, так что едва ли «Мидтьюлланн» сможет избежать поражения от четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Думаю, тут можно ставить как на чистую победу «Аталанты» за 1.53, так и на выигрыш команды Миранчука при тотале больше 2.5 мяча. За коэффициент 1.93 последняя ставка выглядит оправданной. В Дании запросто может быть счёт и 1:2, и 0:3», — сказал Вишневский.

«Мидтьюлланн» — «Аталанта». Прогноз: Пашалич и Гомес покажут Миранчуку, что делать в ЛЧ «Аталанта» забила 14 голов за четыре тура в Серии А.