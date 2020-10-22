«Рапид» — «Арсенал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал». Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Рапида» оценён букмекерами коэффициентом 5.75. Поставить на ничью предлагают за 4.65.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рапид» Вена — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.
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17 октября лондонцы сражались с «Манчестер Сити», 25-го числа их ждёт «Лестер». Игра в Вене становится обузой.
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