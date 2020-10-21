«Рапид» — «Арсенал». Прогноз: обидчик «Спартака» разберётся со вторым составом Артеты

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Рапида» оценён букмекерами коэффициентом 5.75. Поставить на ничью предлагают за 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал» 22 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рапид» Вена — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал» (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Вене местный «Рапид» на стадионе «Альянц» будет выяснять отношения с лондонским «Арсеналом», начало — в 19:55 мск. Здесь должно быть весело, поскольку хозяева не склонны ждать у моря погоды.



Это довольно бодрая и стилистически узнаваемая команда, которая старается играть в атаку и много забивает. Скажем, в прошлом розыгрыше чемпионата Австрии она забивала в среднем по два мяча за 90 минут, да и пропускала много. Картина не изменилась: 10 голов в четырёх матчах Бундеслиги, 10 очков и чистое второе место в турнирной таблице.



Выше только «Ред Булл Зальцбург», продолжающий клепать чемпионство за чемпионством. В пяти из шести предыдущих поединков доезжала ставка «обе забьют». Приятный бонус — свежесть. Предыдущий матч команда провела 17 октября, разбив скромный «Винер-Нойштадт» из второго дивизиона в Кубке Австрии (5:1). Напрягаться не пришлось.

«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера Во всех предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх мячей.

Соответственно, силы удалось поберечь, а тут ещё и своё поле. Проблема одна — уровень исполнителей. На внутренней арене его хватает, чтобы показывать результативный футбол и исправно добиваться результата. В еврокубках исполнительского мастерства порой не достаёт, хотя в позапрошлом сезоне (в прошлом в еврокубки не попали) выбрались из группы с «Вильярреалом», «Рейнджерс» и «Спартаком».

«Арсенал», естественно, заметно сильнее, однако тут нужно учитывать календарь, который непременно повлияет на действия тренерского штаба. 17 октября лондонцы провели тяжелейшие 90 минут с «Манчестер Сити» (0:1), а уже 25 числа будут принимать «Лестер Сити».



График сумасшедший. На таком фоне выездной матч Лиги Европы ожидаемо отходит на второй план. Ждём широкую ротацию, хотя даже резервисты лондонцев смотрятся ничуть не хуже, чем исполнители основного состава «Арсенала». В принципе, группа попалась откровенно слабая (ещё «Мольде» и «Дандолк»), так что проблемы с попаданием в плей-офф вряд ли возникнут.

«Реал» — «Шахтёр». Прогноз: нет Рамоса — жди беды. Украинцы закатят концерт в Мадриде «Реал» испытывает трудности на старте сезона, а уже 24 октября будет «класико».

Потому лезть в большие форы не рискнём, поскольку не ждём уверенной победы англичан. Любители рисковать могут даже проверить 1Х за прекрасный коэффициент 2.53. Нам больше нравится ИТБ 1 гола «Рапида» за 2.28 с возможностью возврата. В своём последнем сезоне Лиги Европы клуб из Вены забил в шести домашних играх десять мячей.



Вариант попроще — классический тотал больше 2.5 гола за 1.72. Год назад пять из шести матчей «канониров» в групповом этапе Лиги Европы оказались верховыми. Единственное исключение — 1:1 с «Виторией» из Гимарайнша.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рапид» — «Арсенал» 22 октября 2020 года

17 октября «Арсенал» сражался с «Манчестер Сити», а 25 числа предстоит принимать «Лестер». Выездная игра Лиги Европы на таком фоне — обуза, то есть состав почти наверняка будет фактически резервным. Благо что группа попалась слабая и выход в плей-офф не должен стать проблемой. Раз так, шансы у «Рапида» будут. Это смелая и агрессивная команда, которая много забивает. Вот и возьмём индивидуальный верх хозяев.

Ставка: ИТБ 1 гола «Рапида» за 2.28.