«Аякс» — «Ливерпуль»: какой счёт, как сыграли 21 октября, кто победил, какие ставки зашли
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» проиграл «Ливерпулю». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 35-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил в свои ворота. Садио Мане по левому краю ворвался в штрафную «Аякса», сместился в центр и пробил — мяч от ноги Тальяфико отрикошетил в угол створа ворот.
Эксперты считали англичан фаворитом: ставки на «Ливерпуль» принимались за 1.74, успех «Аякса» шёл за 4.85, ничья — за 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 1740 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 2.78, на «обе забьют — нет» давали 2.45, а на победу «Ливерпуля» всухую — 3.80. Автогол шёл за 9.00.
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