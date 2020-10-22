«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.59.



«Рубленая фраза «Полковник Кудасов нищ!» из бессмертных «Неуловимых мстителей» как нельзя подходит к нынешнему «Нефтехимику». Причём, как и в фильме, это относится не столько к финансам, сколько к состоянию души и местонахождению.



А местонахождение у «Нефтехимика» сейчас преотвратное. Иным и не может быть, когда ниже тебя в конференции находится только, прости господи, «Куньлунь» (который, похоже, приподнял лицо из грязи и даже пытается встать). До зоны плей-офф не так чтобы далеко, но туда надо пробиваться, причём пробиваться через пока спящую крепким сном младенца «Сибирь» (но ведь проснётся наверняка!) и внезапно раздухарившийся «Амур».



Сможет ли «Нефтехимик» начать своё движение вверх в конкретном матче с конкретным «Автомобилистом»? Отвечаем честно: не сможет. Почему? Потому что конкретно с «Автомобилистом» играть не любит и, по большому счёту, не умеет. По-другому описать статистику, согласно которой восемь последних официальных матчей регулярных чемпионатов (а с учётом неофициальных и все девять), рука не поднимается. Понятно, что тенденцию надо ломать, но как же проблематично это делать с предпоследнего места в конференции.



Именно потому что «Нефтехимик» — «свой клиент» для «Автомобилиста», я и посмею предположить победу гостей. Ну хорошо, пусть не в основное время. Пусть в основное время будет ничья. Но после его завершения более мастеровитые гости должны будут забрать второе очко», — сказал Лебедев.