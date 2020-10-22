«Лестер» — «Заря»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Англии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лестер» — «Заря» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Лестера» минимум в 2 мяча за 1.99.



«Стартовый матч для английской команды, которая играет дома. Мы знаем, что англичане не всегда уважительно относятся к Лиге Европы. Порой они выставляют не первый состав, а даже игроков из молодёжной команды. Но, как правило, это касается выездных игр. И это касается в основном грандов. «Лестер» же не избалован участием в еврокубках. Мне кажется, первую игру он точно будет играть в полную силу.



В Луганске неплохая команда подобралась. Но по качеству она, конечно, уступает «Лестеру», и сильно. А играть всё время за счёт героизма сложно.



Я предполагаю, что «Лестер» выиграет. Более того, он должен сделать это уверенно. Выбираю ставку «Лестер» с форой (-1.5) мяча» за 1.99. Не думаю, что в этой паре можно и нужно искать что-то лучшее», — сказал Андронов.

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