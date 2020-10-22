«Лестер» — «Заря»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Англии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лестер» — «Заря» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Лестера» минимум в 2 мяча за 1.99.
«Стартовый матч для английской команды, которая играет дома. Мы знаем, что англичане не всегда уважительно относятся к Лиге Европы. Порой они выставляют не первый состав, а даже игроков из молодёжной команды. Но, как правило, это касается выездных игр. И это касается в основном грандов. «Лестер» же не избалован участием в еврокубках. Мне кажется, первую игру он точно будет играть в полную силу.
В Луганске неплохая команда подобралась. Но по качеству она, конечно, уступает «Лестеру», и сильно. А играть всё время за счёт героизма сложно.
Я предполагаю, что «Лестер» выиграет. Более того, он должен сделать это уверенно. Выбираю ставку «Лестер» с форой (-1.5) мяча» за 1.99. Не думаю, что в этой паре можно и нужно искать что-то лучшее», — сказал Андронов.
- 22 октября 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:04
-
08:00
-
08:00
-
07:42
-
07:30
-
07:18
-
06:30
- 21 октября 2020
-
22:40
-
22:30
-
22:05