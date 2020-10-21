«Лестер» — «Заря». Прогноз: Мэддисон, Слимани и Олбрайтон не пожалеют гостей с Украины

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер Сити» — «Заря». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Зари» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Поставить на ничью предлагают за 5.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лестер» — «Заря» 22 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Лестер Сити» — «Заря» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Заря» Луганск (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Лестере местный одноимённый клуб на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» будет выяснять отношения с «Зарёй», начало — в 22:00 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, хотя хозяева в последнее время сбавили.



Стартовали они выше всяких похвал, добыв три результативные победы в АПЛ. Досталось «Вест Бромвичу» (3:0), «Бёрнли» (4:2) и даже «Манчестер Сити» (5:2). Вылет из Кубка английской лиги проблемой не стал: соперник оказался мощным («Арсенал»), на поле вышли резервисты, однако шансы всё равно оставались до самого конца. 0:2 с автоголом и точным ударом Нкетиа на 90-й минуте.



А вот дальше всё куда-то подевалось. В родных стенах по всем статьям проиграли «Вест Хэму» со счётом 0:3, всё валилось из рук. Дальше наступила международная пауза, однако привести мысли в порядок не вышло. Снова уступили на своём поле, теперь — «Астон Вилле» (0:1). Игра получилась ничейной, всё решил дальний удар Росса Баркли на 91-й минуте.

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В такой ситуации домашний поединок с заметно уступающим в классе соперником — отличный шанс вернуть уверенность в собственных силах. 25 октября предстоит нанести визит «Арсеналу», который сейчас хорош. Скорее всего, Брендан Роджерс выставит полуторный состав, а лидеры выйдут после перерыва в случае необходимости.



«Заря» появляется в групповом этапе Лиги Европы уже в третий раз. В 2016 году зацепили два очка, но там и группа была ого-го («МЮ», «Фенербахче», «Фейеноорд»). На следующий год набрали шесть баллов и финишировали третьими. Теперь при доле везения можно побороться за плей-офф, ведь «Брага» и АЕК не имеют огромного преимущества по уровню исполнителей.



А вот «Лестер» — другое дело. Скорее всего, рисунок будет примерно тем же, что с «Вест Бромвичем» и «Бёрнли». «Лисы» будут полностью контролировать территорию (65-70% владения мячом), давить, иметь много стандартов, бить издали. И свои два-три гола наверняка найдут.

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Такая уверенность берётся ещё и потому, что с обороной у подопечных Виктора Скрипника на старте сезона категорически не ладится. Они пропустили в пяти из шести официальных матчей, единственное исключение — 5:0 с ФК «Львов». Если что, этот клуб сейчас занимает чистое последнее место в таблице УПЛ.



В общем, ИТБ 2 гола «Лестера» за 1.77 смотрится вполне надёжно даже с учётом вероятного отсутствия Джейми Варди. Если англичане ограничатся двумя результативными ударами, произойдёт возврат. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 3:0.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лестер» — «Заря» 22 октября 2020 года

У «Лестера», похоже, не будет Джейми Варди. Однако разница в уровне исполнителей всё равно огромна, плюс фактор своего поля. Валять дурака англичанам нет смысла: у них два сухих поражения подряд, а впереди битва с «Арсеналом». Нужно вернуть уверенность в своих силах, скромная украинская команда для этого вполне годится. Ждём двух-трёх голов от «лис».

Ставка: ИТБ 2 мяча «Лестер Сити» за 1.77.