«Байер» — «Ницца»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы в Германии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура в группе C Лиги Европы сезона-2020/2021 «Байер» — «Ницца».
Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 2.06.
«Это встреча двух команд, славящихся любовью к открытому и зрелищному футболу. Обе и сами играют, и сопернику дают играть. В такой ситуации логично ждать высокой результативность.
Тем более что терять соперникам нечего – это только первый тур, ещё ни у кого нет позиций, которые стоило бы пытаться сохранить. Ставка «обе забьют» напрашивается тут просто автоматически. И коэффициент на неё – 1.75 – в принципе не разочаровывает. Но увеличить его ещё больше можно, добавив к «обе забьют» ещё одно условие — что «Байер» не проиграет. А немцы выглядят тут очевиднейшими фаворитами игры, которая пройдёт на их поле.
В этом сезоне «Байер» ещё не проигрывал никому, и едва ли «Ницца» прервёт беспроигрышную серию леверкузенской команды. Поэтому с коэффициентом 2.06 я выбираю ставку на то, что обе команды забьют и «Байер» при этом не проиграет», — сказал Вишневский.
- 22 октября 2020
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