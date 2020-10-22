«Байер» — «Ницца»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги Европы в Германии

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура в группе C Лиги Европы сезона-2020/2021 «Байер» — «Ницца».



Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 2.06.



«Это встреча двух команд, славящихся любовью к открытому и зрелищному футболу. Обе и сами играют, и сопернику дают играть. В такой ситуации логично ждать высокой результативность.



Тем более что терять соперникам нечего – это только первый тур, ещё ни у кого нет позиций, которые стоило бы пытаться сохранить. Ставка «обе забьют» напрашивается тут просто автоматически. И коэффициент на неё – 1.75 – в принципе не разочаровывает. Но увеличить его ещё больше можно, добавив к «обе забьют» ещё одно условие — что «Байер» не проиграет. А немцы выглядят тут очевиднейшими фаворитами игры, которая пройдёт на их поле.



В этом сезоне «Байер» ещё не проигрывал никому, и едва ли «Ницца» прервёт беспроигрышную серию леверкузенской команды. Поэтому с коэффициентом 2.06 я выбираю ставку на то, что обе команды забьют и «Байер» при этом не проиграет», — сказал Вишневский.

«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом В четырёх матчах чемпионата Германии леверкузенцы забили всего три мяча.