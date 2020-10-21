«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Байер» — «Ницца». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Ниццы» оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Байер» — «Ницца» 22 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Байер» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на обе забьют можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Байер» — «Ницца» (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

«Реал» — «Шахтёр». Прогноз: нет Рамоса — жди беды. Украинцы закатят концерт в Мадриде «Реал» испытывает трудности на старте сезона, а уже 24 октября будет «класико».

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Леверкузене местный «Байер» на стадионе «Бай-Арена» будет выяснять отношения с «Ниццей», начало — в 19:55 мск. Обе команды попали в групповой этап напрямую: гости оказались шестыми в Лиге 1, хозяева — пятыми в Бундеслиге.



Для «аспириновых» это однозначный провал, они привыкли выступать в Лиге чемпионов и получать куда более серьёзные призовые от УЕФА. Впрочем, винить можно только себя: борьба за топ-4 шла до конца, однако в пяти заключительных турах удалось одержать всего две победы. В итоге не хватило двух очков.



В «Челси» продали Кая Хаверца, который был основной движущей силой команды. И это сказывается. В новом сезоне провели пять матчей. Не проиграли ни разу, да только победы всего две. Одна из которых — в первом раунде Кубка Германии над «Айнтрахтом» из Нордерштедта (7:0), её можно смело выносить за скобки.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.

И вот что останется — ни в одном из четырёх поединков Бундеслиги не удалось забить больше одного гола. Хотя в последние годы подопечные Петера Боша за счёт сумасшедшего прессинга и постоянного давления не имели проблем с результативностью. А теперь — 0:0 с «Вольфсбургом», по 1:1 с «РБ Лейпциг» и «Штутгартом», а также 1:0 с «Майнцем».



Как видно, пропускает команда ещё меньше. «Ницца» же — крепкий середняк чемпионата Франции. Главным тренером трудится легендарный Патрик Виейра, в составе есть несколько известных футболистов вроде Моргана Шнейдерлена. В остальном похвастать особенно нечем, состав у хозяев явно мощнее.



Южане не стремятся подолгу контролировать мяч, а вот «Байер» по проценту владению мячом уступает только «Баварии». То есть рисунок игры угадать несложно: хозяева станут действовать первым номером и поддавливать, гости — караулить потери и стандарты. Надо сказать, без Хаверца с передачами в финальную треть у «аспириновых» имеются проблемы.

«Енисей» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Урунов на классе выйдут в 1/8 финала Кубка России Путь до Красноярска неблизкий, а впереди «Краснодар». Лидеров наверняка поберегут.

Наиболее вероятный расклад — не самый результативный матч, в котором хозяева наберут очки. Комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.83 смотрится неплохо. Коэффициент на победу хозяев невелик, а лезть в форы довольно опасно из-за скромной результативности.

П1 с форой (-1) за 2.05 — нормально, а вот дальше риск кажется неоправданным. Всё же с голами у хозяев в последние недели заметные трудности.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Ницца» 22 октября 2020 года

После ухода Кая Хаверца у «Байера» возникли ожидаемые трудности в завершении. Голы даются с трудом, умных передач в финальную треть не хватает. Как итог — в четырёх матчах Бундеслиги удалось забить лишь три гола. «Ницца» же — крепкий середняк Лиги 1, которая не претендует на территорию, но может ужалить контратакой. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Байер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.