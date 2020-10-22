Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи: прогноз на бой UFC 254

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 23:00 мск. Поединок состоится на острове Яс, или «Бойцовском острове» (ОАЭ).
Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Хабиб. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Шансы Гэтжи аналитики оценили коэффициентом 3.50 (26%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 55.00. Это около 2% вероятности.
Поставить на то, что бой продлится все пять раундов, можно за 2.10 (44% вероятности). За 1.70 (56%) можно сделать ставку на то, что поединок завершится до истечения четвёртого раунда.
- 22 октября 2020
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