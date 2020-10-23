«Вольфсберг» — ЦСКА: результат матча 22 октября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на 5-й минуте открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах.
Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.
Эксперты считали ЦСКА фаворитом: на российский клуб давали 2.20, на «Вольфсберг» — 3.54, на ничью — 3.78. С 1000 рублей можно было выиграть 3780 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.22, «обе забьют» — за 1.62, а пенальти — за 2.95.
- 23 октября 2020
-
01:15
-
00:59
-
00:54
- 22 октября 2020
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00