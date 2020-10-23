«Вольфсберг» — ЦСКА, 22 октября: какой счёт, кто победил, какие ставки и прогнозы зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.



Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на 5-й минуте открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах.



На 42-й минуте полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.



Эксперты считали ЦСКА фаворитом: на российский клуб давали 2.20, на «Вольфсберг» — 3.54, на ничью — 3.78. С 1000 рублей можно было выиграть 3780 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.22, «обе забьют» — за 1.62, а пенальти — за 2.95.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Акинфеев не повторят ошибок «Зенита» В последних шести турах РПЛ красно-синие имеют пять побед с общим счётом 12:2.