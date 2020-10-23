ЦСКА — «Динамо» Мн: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо» Минск.
Ставка: победа ЦСКА и минимум 5 шайб в матче за 1.98.
«Непривычное чувство – давать прогноз после того, как ты был железно уверен в победе ЦСКА над «Торпедо», а «армейцы» дома уступили Нижнему Новгороду в овертайме (2:3).
Но, думаю, с минским «Динамо» такая история повториться не должна. Потому что состав белорусов вообще не оптимальный из-за пандемии коронавируса. Кажется даже, минчане установили рекорд КХЛ по молодости состава в отдельно взятом матче.
В целом минское «Динамо» бодро взяло старт в чемпионате КХЛ, но последняя серия из трёх поражений удивлять не должна: дома 0:1 от «Локомотива» и 0:3 от «Спартака», а также в гостях 2:5 от московского «Динамо».
Я просто не представляю, что минское «Динамо» в таком состоянии способно обыгрывать ЦСКА в Москве, а ведь это лидер чемпионата КХЛ. Поэтому я бы взял здесь коэффициент 1.98 на то, что ЦСКА одержит победу в основное время, а общий тотал будет больше 5.5. Надеюсь, игра не получится угрюмой, в которой ЦСКА вымучает победу со счётом 1:0 или 2:0. Когда же забивать голы, если не сейчас?» — сказал Лысенков.
- 23 октября 2020
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