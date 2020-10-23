Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Гаджи Гаджиева на бой 24 октября

24 октября состоится турнир UFC 254. В главном поединке бойцовского шоу чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с претендентом Джастином Гэтжи. Известный российский футбольный тренер, земляк Нурмагомедова Гаджи Гаджиев дал прогноз на этот бой.
Ставка: победа Хабиба за 1.33.
«Если бы Гэтжи не мог ничего противопоставить Хабибу, он не был бы претендентом на титул. Да, сам Хабиб считается явным фаворитом. Но за его прошлые заслуги. В спорте надо жить здесь и сейчас. В любом виде спорта, например в футболе, бывало такое, что команды, которые должны были выигрывать, проигрывали. Так, бразильцы в период своих побед проигрывали итальянцам.
Насколько я знаю, Хабиб сейчас ни с кем не на связи. Он полностью занят подготовкой. Так что предсказывать что-то сложно. Но болеть буду, конечно, за него.
Вообще, думаю, небольшое преимущество на стороне Хабиба. Как он дерётся – супер. Такого бойца нет ни в России, ни в мире. Но как закончится бой, посмотрим. Он будет для него очень сложным. Победить можно будет только за счёт характера, уровня готовности. Ему надо делать акцент на свои лучшие качества – на борьбу и удушающие приёмы», — сказал Гаджиев.
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