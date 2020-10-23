Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 254

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится в рамках вечера боев UFC 254.



Ставка: победа Хабиба сабмишном за 3.30.



«Всегда, когда ты говоришь про Хабиба, тебе хочется быть хитроумным экспертом, который именно в этом поединке увидит возможности для оппонента Хабиба, но чем ближе этот бой, чем больше ты читаешь про Хабиба и соперника, тем лучше ты понимаешь, что, скорее всего, поединок закончится так же, как и предыдущие 28 боев Нурмагомедова – его победой.



Ставить на победу Хабиба слишком скучно – коэффициент на него 1.30. Ставить на победу Гэтжи слишком рискованно. Из того, что есть в линии, мне кажется самым интересным коэффициент 3.30 на победу Нурмагомедова приёмом или добровольная сдача Гэтжи. Это то, на что бы я обратил внимание.

Давайте по пунктам. Во-первых, Хабиб сам говорит о том, что Гэтжи устаёт, это считается одним из слабых его мест. Во-вторых, как мы знаем, у Хабиба нет проблем с выносливостью – он очень любит показывать доминирование над своими соперниками, очень любит, чтобы они чувствовали себя уставшими, он сам об этом говорил. Наконец, Хабиб уже два боя подряд заканчивает приёмами, он сам работает над своей репутацией, как говорят наши англоязычные коллеги, финишёра – бойца, который может заканчивать бои досрочно.



После боев с Барбосом и Квинтой он начал делать приёмы Конору Макгрегору и Дастину Парье. Мне кажется, что он захочет то же самое сделать и в бою с Джастином Гэтжи. В конце концов, для него это некий челлендж, которые он очень любит. Досрочная победа Нурмагомедова благодаря приёму – то, на что стоит обратить внимание.



Многие гадают о том, как выступит Хабиб в первом поединке после трагедии в его семье. Мне кажется, что это не стоит демонизировать и думать, что он подойдёт в разобранном состоянии из-за того, что случилось в его семье. На мой взгляд, для него это будет некой мотивацией, некий вызов – показать, как он может драться без своего отца. Я думаю, что его это будет только подстёгивать и он будет драться в его память. Я думаю, что мы увидим мотивированного и злого Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи», — сказал Тихомиров.