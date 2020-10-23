Хабиб — Гэтжи: ставка Сергея Харитонова на чемпионский бой UFC 254

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Бой в Абу-Даби начнётся не ранее 23:00 мск 24 октября.



Ставка: меньше 5 раундов в бою за 1.50.



«Для Хабиба опаснее Фергюсон, а Чендлер и Гэтжи – подарки. Думаю, с этими двумя соперниками Хабиб без проблем разберётся.

А Фергюсон, хоть и проиграл Гэтжи, всё равно опаснее для Нурмагомедова. Фергюсон – неудобный и корявый борец, может локтем посечь.



А Гэтжи и Чендлер – это подарки для Хабиба. Конечно, в бою может случится всё что угодно, но это моё мнение. Вряд ли будет пять раундов. Хабиб не даст. Хотя это спорт, где всё может быть. Но Хабиб вряд ли позволит этому случиться. Думаю, всё завершится быстрее», — сказал Харитонов.