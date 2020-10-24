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«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.26.

«Обе команды претендуют как минимум на финал Восточной конференции, обе уже лидировали в нынешнем сезоне, причем лидировали единолично. Оба подрастеряли свое преимущество, причем «Авангард», проигравший четырежды в шести последних матчах, умудрился сохранить лидерство в своем дивизионе (ну, там из конкурентов спотыкающийся на обе ноги «Салават Юлаев» да «Барыс» с пандемийными последствиями). Тогда как «Автомобилист», идущий сейчас по сезону гораздо лучше и набравший даже больше очков, чем его сегодняшний оппонент, вынужден упираться ему в спину.

В общем, объективно «Автомобилист» выглядит сейчас если не слишком сильнее «Авангарда», то значительно веселее. Это не делает его фаворитом матча, но убирает фаворита из матча вообще. Дело будет решаться на скользком льду, с круглой шайбой, которая полетит как полетит. Чей вратарь лучше подчистит, те и будут на коне.

Не забудем отметить, что в последнее время «Авангард» играет против «Автомобилиста» плохо. Даже очень плохо. Несмотря на то что в статистике личных встреч «ястребы» имеют минимальное, но все же преимущество, за последние три-четыре сезона оно было разбазарено полностью. Потому что екатеринбуржцы выиграли шесть из восьми последних «междусобойчиков». И преимущество, которое «Авангард» набрал, когда «Автомобилист» мечтал о восьмом месте в конференции как о манне небесной, постепенно сошло на нет.

Поэтому можно считать, что сперва текущее соотношение сил обнулило в матче фаворита, а потом статистика личных встреч сделала таковым «Автомобилист». Отсюда и пляшем как от печки, загружая на гостей. Шикарной победы тут не будет, нет ни у кого подавляющего преимущества. Но два очка из Балашихи, этого подмосковного филиала Омска, екатеринбуржцы увезти должны. Дадут ли при этом одно очко хозяевам? Может быть, но вряд ли».

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