«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Дмитрия Симонова на рурское дерби в Бундеслиге

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Шальке».

Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 2.40.

«Шальке» регулярно доставляет проблемы Дортмунду — в последних десяти встречах у «Боруссии» только две победы, в том числе 4:0 в мае этого года. На дурные мысли наводит и во многом сенсационное поражение дортмундцев в Италии от «Лацио» (1:3) в Лиге чемпионов. Тем не менее, «Боруссия» при Фавре в основном испытывает сложности, играя в гостях. Дома команда все-таки выглядит гораздо более уверенно, если не считать провальную концовку прошлого сезона в бундеслиге (3 поражения в 4 последних домашних встречах).



В этом сезоне в Дортмунде хозяева пока не пропускали и непременно побеждают. А «Шальке» в своем нынешнем состоянии не выглядит по-настоящему опасным противником. Команда пока не выиграла в бундеслиге ни разу, а при новом тренере Мануэле Бауме (экс-«Аугсбург») набрала одно очко в двух встречах (0:4 в Лейпциге, 1:1 дома с «Унионом»). Понятно, что «Боруссия» играет в более насыщенном графике, но вряд ли игроки Дортмунда уже успели по-настоящему выдохнуться.



В общем, думаю, хозяева выполнят свою привычную голевую норму — минимум два мяча дома. На это сделаю аккуратную ставку, которая подойдет и для экспресса. Также у меня нет больших сомнений в победе «Боруссии». Плюс рискну поставить на то, что «Шальке» на фоне работы с новым тренером, за счет усталости/ротации у Дортмунда и кармического статуса «неудобного соперника» все-таки сумеет размочить «Сигнал Идуна Парк».