«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Противостояние между «Краснодаром» и «Спартаком» с исторической точки зрения ещё совсем молодое, но уже успело стать очень ожидаемым и обещающим быть ярким событием. «Спартак» в этом сезоне улучшил свою игру и, как следствие, результаты. В предыдущей встрече РПЛ москвичи в гостях пересилили ФК «Химки» (3:2). В последних четырёх турах столичный клуб набрал 10 очков (3-1-0). В гостях команда Доменико Тедеско выглядит уверенно и уже взяла на чужих полях 13 очков.

Пока краснодарцы бились с «Ренном» в Лиге чемпионов, москвичи в смешанном составе провели кубковую игру на выезде против ФК «Енисей» и уступили (0:1), но это не помешало им выйти из группы в плей-офф национального кубка.



В прошлом сезоне в личных встречах дважды побеждали южане (2:1, 1:0). «Краснодар» примет «Спартак» после изнурительного французского вояжа. В матче Лиги чемпионов было потрачено очень много сил, а времени на восстановление, конечно, не хватает, но эмоциональный фон, понимание того, что работа проделана достойно, должны способствовать быстрой подзарядке командных батареек.



«Спартак» в игровом плане растёт и повышает свой уровень игры, что позволяет ему быть одним из лидеров сезона. Команда Тедеско забивает во всех встречах чемпионата и будет играть с клубом, который проповедует атакующий стиль. А раз так, почему не поставить на голы обеих сторон".