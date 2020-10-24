«Зенит» — «Рубин»: прогноз Александра Аксёнова на матч 12-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.79.

«Питерский «Зенит» оказался на этой неделе единственной российской командой, которая не сумела зацепить очки в еврокубках. Казалось, что именно в матче с бельгийским «Брюгге», да еще на своем поле, подопечные Сергея Семака будут доминировать и наверняка добьются победы. Но гости играли интереснее и в итоге оказались сильнее — 2:1. Конечно же, «Зениту» не хватало Малкома и Сантоса, но и без них у питерцев достаточно мощный состав. Однако обратить внимание хочется на другое — в игровом смысле питерцы выглядели очень и очень слабо, из-за чего на протяжении всех девяносто минут мы так и не увидели хорошего отрезка в исполнении «Зенита».



Уверен, такие отрезки у команды Сергея Семака будут в ближайшем матче чемпионата России, в котором «Зенит» сразится с казанским «Рубином». Во-первых, действующие чемпионы России сейчас озлоблены и прекрасно понимают, что в следующей игре нужна только убедительная победа. А, во-вторых, в нашем первенстве соперники редко создают ощутимые трудности «Зениту». Поэтому я допускаю, что у «Рубина» даже получится забить, но все же верю в солидное преимущество предельно мотивированного «Зенита». Тем более казанцы по-прежнему допускают многовато ошибок у своих ворот.



Таким образом, мой прогноз в матче «Зенит» — «Рубин» — победа питерцев с форой минус 1».