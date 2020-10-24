«Севилья» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Эйбар».

Ставка: победа «Севильи» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99.

«У «Севильи» пришло время жесткого календаря матчей. В середине недели команда Лопетеги привезла ничью со «Стэмфорд Бридж», отдала в этой игре немало сил и теперь не против накопить их на домашнюю игру с «Ренном». Поэтому, думаю, севильцы попытаются обыграть «Эйбар», не напрягаясь на максимум. Пропустит игру дисквалифицированный Йордан, получит отдых и кто-то еще из футболистов основного состава. Не думаю, что тут стоит ждать множества голов.



У «Севильи» с ними вообще проблемы – в последних двух матчах красно-белые не забивали. Но все-таки дома они явные фавориты против «Эйбара», не зря коэффициент на чистую победу «Севильи» такой низкий – 1.48. Думаю, резонно этот коэффициент увеличить, добавив ограничение на тотал меньше. Более верный вариант – взять победу «Севильи» при тотале меньше 4.5 за 1.68. Чуть более рискованный – поставить на выигрыш «Севильи» при тотале меньше 3.5 за 1.99. Выберу второй вариант. Счета 2:0 или 2:1 будет достаточно».