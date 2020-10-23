«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 24.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.73.

«Класико» в последнее время не отличается высокой результативностью. Скажем, ставка «обе забьют» в четырёх предыдущих поединках не доехала ни разу, а планку тотала пробили лишь в одном из пяти случаев. Да и там были автогол с пенальти (3:0 в пользу каталонцев в Кубке Испании). От этого и оттолкнёмся.



Логика следующая. Обе команды испытывают очевидные игровые проблемы, а потому наверняка будут действовать осторожнее. График не просто плотный, а убийственный. Усталость накопилась, возможности для ротации имеются, но довольно ограниченные. Взвинчивать темп с первых минут слишком нерационально.



Потому предпосылок к высокой результативности не видно. Вариантов много: «обе забьют — нет» за 2.31 и тотал меньше 2.5 гола за 2.28 — посмелее, тотал меньше 3 мяча за 1.73 — попроще. Шансы хозяев, конечно, чуть выше. У них меньше травмированных, лишний день на восстановление (в Лиге чемпионов отыграли во вторник, причём включаться на максимум не потребовалось) и своё поле.



Однако брать лобовую победу «Барселоны» слишком рискованно, а П1 с нулевой форой идёт за скромнейший коэффициент 1.60. Более-менее неплохо выглядит разве что комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05. Всё же Рамос вернулся, и много гости не должны пропустить».