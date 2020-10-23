«Барселона» — «Реал». Прогноз: такого чемпиона Испании от Месси может спасти только Рамос

24 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» 24 октября
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» 24 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.63.
Анализ и прогноз матча 7-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Мадрид» (24.10.2020)
Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.
В Примере пришло время седьмого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи, но три из них находятся в густой тени. Ещё бы — нас ждёт первое «класико» после карантина! «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» сразится с мадридским «Реалом», начало — в 17:00 мск.
Соперники находятся в сложном состоянии. Проблемы у них разного характера, но более чем серьёзные. Собственно, обе команды успели допустить по две осечки в чемпионате Испании. Только «сливочные» провели пять матчей (вышли из отпуска на тур раньше), а сине-гранатовые — четыре.
Потому действующий чемпион с десятью очками располагается на третьей строчке, а подопечные Рональда Кумана с семью баллами идут девятыми. Хозяева остались без побед в двух предыдущих турах. Ничья с «Севильей» на своём поле (1:1) — это нормально, при доле везения могли взять верх.
Однако сразу после международной паузы в гостях проиграли «Хетафе» (0:1), причём вполне по делу. За 90 минут сподобились на один удар в створ ворот, да и тот со штрафного. В середине недели разнесли в Лиге чемпионов «Ференцварош» (5:1), но скромный венгерский клуб сложно воспринимать всерьёз.
Лишний раз говорить о кризисе в руководстве не хочется. Проблем и так хватает: Антуан Гризманн упорно растворяется на поле, Усман Дембеле продолжает разочаровывать. Лионель Месси всё чаще опускается в глубину поля, вот только в центре нападения Луиса Суареса уже нет. В общем, трудности с крепкими и организованными оппонентами вполне объяснимы. Озарений Фати и Месси хватает далеко не всегда.
Беда в том, что у «Реала» после международного перерыва не получается вообще ничего. Сперва абсолютно заслуженно уступили скромному «Кадису» на своём поле (0:1). Первый тайм выдался просто жутким, после паузы пошло чуть лучше, но не более того. Мяч контролировали, навесы совершали, а остроты не хватало.
Кроме того, повреждение получил Серхио Рамос. Чего стоит центр обороны без капитана стало понятно в среду, когда подопечные Зинедина Зидана в родных стенах умудрились пропустить три гола за один тайм от экспериментального состава донецкого «Шахтёра» (2:3). После перерыва, правда, отыграли два мяча и едва не спаслись (VAR отменил взятие ворот в компенсированное время).
Пара центральных защитников Варан — Милитао регулярно пропадала с футбольного поля, одних выходов «1 в 0» у украинского клуба было не меньше пяти. Передачи вразрез проходили, форварды убегали. При должной реализации мадридцы пропустили бы не три мяча, а пять-шесть.
Рамос в четверг тренировался по индивидуальной программе. И всё же будем исходить из того, что в «класико» он сыграет даже на одной ноге. Просто потому что без него у «Реала» полнейший бардак. Потерь и без того достаточно — точно не будет Азара, Эдегора и Карвахаля, под вопросом участие Одриосола и Мариано.
«Класико» в последнее время не отличается высокой результативностью. Скажем, ставка «обе забьют» в четырёх предыдущих поединках не доехала ни разу, а планку тотала пробили лишь в одном из пяти случаев. Да и там были автогол с пенальти (3:0 в пользу каталонцев в Кубке Испании). От этого и оттолкнёмся.
Логика следующая. Обе команды испытывают очевидные игровые проблемы, а потому наверняка будут действовать осторожнее. График не просто плотный, а убийственный. Усталость накопилась, возможности для ротации имеются, но довольно ограниченные. Взвинчивать темп с первых минут слишком нерационально.
Потому предпосылок к высокой результативности не видно. Вариантов много: «обе забьют — нет» за 2.31 и тотал меньше 2.5 гола за 2.28 — посмелее, тотал меньше 3 мяча за 1.73 — попроще. Шансы хозяев, конечно, чуть выше. У них меньше травмированных, лишний день на восстановление (в Лиге чемпионов отыграли во вторник, причём включаться на максимум не потребовалось) и своё поле.
Однако брать лобовую победу «Барселоны» слишком рискованно, а П1 с нулевой форой идёт за скромнейший коэффициент 1.60. Более-менее неплохо выглядит разве что комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал Мадрид» 24 октября 2020 года
Букмекеры упорно ждут от «класико» голов, хотя обе команды испытывают в последнее время заметные проблемы. А главное — статистика противостояния против. В четырёх предыдущих очных встречах доезжала ставка «обе забьют — нет», а лишь в одном из пяти случаев забивалось больше двух мячей (3:0 в Кубке Испании с автоголом и пенальти). Возьмём ТМ 3 гола за 1.73.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.73.
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