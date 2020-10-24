«Зенит» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут

24 октября «Зенит» примет «Рубин» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех казанцев оценён букмекерами коэффициентом 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Если «Рубин» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.75 (36%).
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